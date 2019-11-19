Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

Россия повысила число вложений в американские государственные бумаги до $10,075 млрд. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Минфин США.

Как отмечается, в долгосрочные облигации вложено $3,066 млрд, в краткосрочные — $7,009 млрд.

Известно, что в 2018 году российская сторона сократила вложения в госдолг США, в апреле они опустились с $96 млрд до $48,7 млрд, а в мае - до $14,9 млрд

В августе текущего года Россия повысила вложения в госбумаги Соединенных Штатов до $9,3 млрд.

Япония до сих пор держит больше других стран американские госбумаги, ее вложения оцениваются в $1,14 трлн. На второй позиции — Китай с $1,1 трлн.

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