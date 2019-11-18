Джонсон передумал снижать налоги для бизнеса

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что Консервативная партия отказалась от мер по снижению корпоративного налога, сообщает агентство Bloomberg.

Налоговая ставка должна была быть снижена с 19% до 17% в апреле следующего года. Однако, по словам Джонсона, ставка снижалась на протяжении последних нескольких лет, что уже принесло британскому бизнесу определенную выгоду.

Премьер-министр подчеркнул, что отказ от снижения налогов позволит государству потратить больше денег на значимые для избирателей сферы жизни, например, на финансирование Национальной службы здравоохранения.

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