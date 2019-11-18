Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США

Депутат фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА «Новости».

При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.

«Если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США», — пояснил Ной.

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