Немецкий депутат заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США
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Депутат фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам Александер Ной заявил, что Европе не нужен сжиженный газ США. Об этом сообщает РИА «Новости».
При этом он также призвал ввести встречные санкции в отношении Вашингтона.
«Если, к примеру, США введут санкции против немецких или швейцарских компаний, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море, то ЕС или Германия должны ввести соответствующие встречные санкции, которые затрагивают импорт или товары США», — пояснил Ной.
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