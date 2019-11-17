В Белоруссии надеются на снижение цены на российский газ

Вице-премьер Белоруссии Игорь Ляшенко заявил, что республика надеется на снижение цены газа в России в 2020 году. Об этом сообщает «Sputnik Белоруссии».

Отмечается, что стоимость российского газа в 2019 году составила $127 за тысячу кубических метров.

Ляшенко добавил, что главы государств обсудили стратегию ценовой политики в газовом вопросе, а также подчеркнул, что Белоруссия надеется на снижение.

Он уточнил, что подтверждения России о снижении стоимости для Белоруссии на данный момент не поступало.

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