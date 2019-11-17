Продажи туров на Новый год выросли в три раза

Россияне стали массово покупать туры на Новой год в другие города и страны. Большая часть новогодних туров уже распродана. По крайней мере, так утверждают туроператоры, опрошенные «Газетой.Ru».

«Мы отмечаем трехкратное увеличение спроса туров на НГ по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — сообщила Ольга Иванова, руководитель отдела по связям с общественностью Tui.

Бронирование зимних поездок на сезон 2019/20 идет очень активно, подтвердили «Газете.Ru» и в пресс-службе Tez Tour. По словам менеджера компании Елизаветы Тимошенко, максимальная глубина продаж турпакетов по пляжным направлениям достигает показателей мая 2020 года.

«Сейчас спрос уже превышает прошлогодние показатели на 15%-50% в зависимости от направления», — добавила Тимошенко.

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