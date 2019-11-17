Airbus могут разработать экологичный самолет к 2030 году

Авиаконцерн Airbus может разработать не загрязняющий окружающую среду самолет к 2030 году. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исполнительного директора компании Airbus ExO Alpha Сандру Шеффер.

Согласно имеющимся данным, речь идет о самолете на 100 мест, который будет осуществлять региональные рейсы.

Также агентство отмечает, что крупные авиапроизводители согласились в два раза сократить выбросы углекислого газа к 2050 году.

По словам Шеффер, на данный момент отсутствует единая концепция для выполнения обязательств в 2050 году, но есть некоторые решения, собрав которые в одно целое, приведут к этой цели.

Также она отметила, что Airbus работает над несколькими методами выбросов углекислого газа, в том числе, исследует альтернативные виды топлива и способы по улучшению аэродинамики.