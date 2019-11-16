Суд Испании закрыл дело против украинского бизнесмена Фирташа
Следственный суд Барселоны закрыл уголовные дела в отношении 20 человек, которые подозревались в отмывании денег, полученных в результате незаконной деятельности, среди них фигурировало имя украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа. Об этом сообщает газета El Espanol.
Как отмечается, в 2016 году прокуратура по делам коррупции подала жалобу для разбирательства и настаивала на выдаче ордера на арест Фирташа, проживающего в Вене.
Известно, что экстрадиции украинского олигарха также добивались власти пиренейского королевства.
В 2017 года австрийские суды дважды отказали Мадриду в выдаче Дмитрия Фирташа.
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