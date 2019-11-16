США расширили санкции против Кубы
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Американский госсекретарь Майк Помпео заявил о внесении пяти кубинских гостиниц в санкционный список. Об этом сообщает ТАСС.
По словам Помпео, санкции против кубинских гостиниц ввели в США из-за того, что эти средства размещения принадлежат местным военным.
Теперь в США запретят вести прямые финансовые операции с этими гостиницами.
Отмечается, что решение о введении новых санкции против юридических лиц начнет действовать с 19 ноября.
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