Набсовет Фонда принял решения о восстановлении прав 5,4 тысячи участников долевого строительства

Во исполнение поручения Правительства РФ 15 ноября Наблюдательный совет Фонда защиты прав граждан-участников долевого строительства под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ – Руководителя Аппарата Правительства РФ К.А. Чуйченко рассмотрел вопросы софинансирования мероприятий по завершению строительства и восстановлению прав дольщиков через выплаты компенсаций по 56 проблемным домам в восьми регионах Российской Федерации.

Будут восстановлены права более 5,4 тысяч семей, обязательства перед которыми ранее не исполнили недобросовестные застройщики. На эти цели направлено около 10 млрд рублей из средств федерального и регионального бюджетов, а также компенсационного фонда.

На Наблюдательном совете Фонда защиты прав дольщиков принято решение о целесообразности завершения строительства 26 домов. В их число входят проекты застройщиков «Квартстрой Центр» в Нижегородской области и «Гранд строй» в Ленинградской области. Таким образом, ключи от квартир получат 1,9 тысячи дольщиков. На завершение строительства потребуется 4,25 млрд руб.

По другим 30 домам члены Набсовета утвердили, что целесообразно выплатить дольщикам денежные компенсации. Речь идет о проектах 11 застройщиков в 7 субъектах РФ: Республика Саха Якутия, Пензенская область, Саратовская область, Ленинградская область, Красноярский край, Орловская область, Ивановская область. Будут восстановлены права 3,5 тысяч дольщиков. Объем финансирования на выплату денежных средств дольщикам составляет 5,7 млрд руб. В каждом конкретном случае размер выплат будет рассчитан по рыночной стоимости квадратного метра в сопоставимых объектах.

«На сегодняшний день Правительством Российской Федерации создана вся нормативно-правовая база, которая необходима Фонду защиты прав дольщиков для выполнения мероприятий по восстановлению прав участников долевого строительства. Фонд и субъекты РФ получили возможность применить новые механизмы восстановления прав граждан. Первые решения приняты. Еще порядка 250 домов будут вынесены на Наблюдательный совет до конца года», - отметил генеральный директор Фонда защиты прав дольщиков Олег Говорун.

На 2019 год Фонду защиты прав дольщиков предоставлено 16 млрд рублей на софинансирование завершения строительства брошенных домов в регионах или выплату денежных компенсаций. В соответствии с поручением Заместителя Председателя Правительства РФ Виталия Мутко утвержден перечень из 35 субъектов, в которых федеральная программа по восстановлению прав граждан реализуется уже в этом году.