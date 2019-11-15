ЦИАН и Авито не будут удалять объявления о посуточной аренде квартир

Российские сервисы для аренды жилья — ЦИАН и Авито – не планируют менять правила о сдаче квартир и удалять объявления о таких предложениях со своих сайтов. Об этом они заявили «Газете.Ru».

Так, в ЦИАНе не видят поводов для удаления объявлений о посуточной аренде жилья.

«Мы следим за ситуацией и реакцией рынка. Об изменениях в нашем сервисе сейчас говорить рано, в данный момент для нас ничего не меняется», — сказал директор по продукту ЦИАН Дмитрий Григорьев.

По его словам, законом не запрещается посуточная аренда квартир.

«На сегодняшний день мы не видим сокращения объемов спроса и предложения на площадке. На данный момент Авито Недвижимость не меняет правил модерации в категории краткосрочной аренды», — прокомментировал также «Газете.Ru» ситуацию руководитель направления краткосрочной аренды в Авито Артем Кромочкин.

Ранее ряд СМИ сообщил, что правительство России запретило посуточную аренду квартир. Они ссылались на постановление правительства о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями, которое подписал премьер-министр России Дмитрий Медведев. Текст документа был опубликован 11 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

Позднее зампред комитета Госдумы по ЖКХ Сергей Пахомов пояснил, что постановление о запрете гостиниц в жилых помещениях не предусматривает запрет посуточной аренды квартир.