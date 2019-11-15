Правительство подняло зарплаты сотрудникам ФСИН

Правительство увеличило заработную плату руководителям и сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление правительства.

Так, оклад директора ФСИН вырос с 42 000 рублей до 45 559 рублей. Кроме того, стал больше должностной оклад у заместителей главы службы – с 37 000 рублей до 40 135 рублей у первого заместителя и с 36 000 рублей до 39 050 рублей у остальных заместителей.

Также новые размеры зарплат установлены для других сотрудников ФСИН, их территориальных органов, СИЗО, колоний и учреждений.