«Нафтогаз» прокомментировал предложение «Газпрома» о скидке на газ

Исполнительный директор компании «Нафтогаз» Юрий Витренко заявил, что не считает скидкой предложение России снизить цену на газ для Украины на 20-25%. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

По его мнению, российский газ и так должен быть на 20-25% дешевле европейского, так как при прямых поставках «Газпром» не платит за его транспортировку в Европу.

Такую цену он считает нормальной, при этом такое предложение может привести к снижению доходов Украины от транзита. Такая скидка не компенсирует отказ от трех миллиардов долларов, которые «Газпром» обязан выплатить согласно решению Стокгольмского арбитража, при учете будущих объемов импорта газа.

Он считает, что скидку нужно считать от цены, рассчитанной по формуле «цена на немецком рынке минус стоимость затрат на транспортировку от границы России до Германии». Именно такой расчет он назвал справедливым.

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