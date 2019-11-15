Центробанку предложили получать от россиян декларации о доходах

Крупные российские банки предложили Центральному Банку дополнить подход к расчету данных долговой нагрузки (ПДН) заемщиков, по которому можно будет определить, смогут ли они предоставить клиентам кредит на выгодных для себя условиях. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Как отмечается, регуляторы предлагают россиянам самим заявлять о своих доходах, а участникам рынка — получать сведения о таких заемщиках в бюро кредитных историй (БКИ).

Предложение пока рассматривается.

В настоящее время существует возможность добровольной декларации о доходах, но лишь для ограниченного круга кредитов.

Банки хотят расширить эту практику, чтобы также иметь возможность учитывать теневые доходы клиентов.

ЦБ пока намерен быть осторожен, так как механизм проверки сведений вызывает вопросы.

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