Самолет рейса Сидней — Лондон побил мировой рекорд

Самолет австралийской авиакомпании Qantas совершил беспересадочный экспериментальный рейс из Сиднея в Лондон, благодаря чему было побито два мировых рекорда. Об этом сообщает телеканал CNN.

Как отмечается, полет длился 19 часов, его протяженность составила 17,8 тыс. километров.

В общей сложности для перелета понадобилось 100 тыс. килограмм (100 метрических тонн) реактивного топлива.

На борту самолета Boeing 787-9 Dreamliner было 50 человек.