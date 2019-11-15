За 9 месяцев 2019 года в России выявлено 29 тысяч поддельных банкнот

За девять месяцев этого года в обращении в России выявлено около 29 тыс. поддельных банкнот, а общее число подделок за последние пять лет снизилось в два раза, в интервью «Газете.Ru» рассказал Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.



Чаще всего подделывают купюры номиналом 1 тысяча и 5 тысяч рублей. При этом очень мало подделок номиналом 2 тысячи рублей – в силу их относительной новизны и современной степени защиты.

«В целом в прошлом году на 1 млн банкнот в обращении приходилось лишь семь поддельных, и это наименьшее значение за последнее десятилетие. Во многих странах этот показатель выше. Например, в 2018 году он был равен 25», - сказал Демиденко.