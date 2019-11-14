ЦБ может выпустить монету номиналом в 50 рублей

В вопросе выпуска монеты номиналом в 50 рублей есть как аргументы «за», так и «против», признался в интервью «Газете.Ru» Владимир Демиденко, заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России.

«За выпуск такой монеты выступают представители вендинговой индустрии. Им она нужна для сдачи. Тем не менее, при выпуске новой монеты необходимо быть уверенными, что она прослужит хотя бы 20-30 лет. С учетом активного развития безналичных платежей в нашей стране, вопрос о необходимости инвестиций в чеканку новой монеты не очевиден», — признался чиновник.

В целом, по его словам, регулятор внимательно следит за ситуацией.

«И в случае если вдруг окажется, что да, есть объективная необходимость в выпуске 50 рублевой монеты и это будет выгодно, то, конечно, такое решение будет принято», — отметил он.