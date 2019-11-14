ФАС рассказала о ценах на бензин до конца 2019 года

Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал об изменении цен на бензин и дизель до конца 2019 года. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что служба не ожидает резких колебаний в ценах на топливо — рост будет в пределах инфляции.

Артемьев заявил, что к конце года ожидается сезонное падение стоимости на бензин и дизель, а также добавил, что резкие изменения показателя не предвидятся даже в случае увеличения цен на мировом рынке.

Он напомнил, что ФАС установила специальную компенсацию из бюджета в случае резкого повышения мировых нефтяных цен.

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