Двухэтажный поезд совершил тестовую поездку в Крыму
Двухэтажный поезд, который будет использоваться для перевозок пассажиров по Крымскому мосту, совершил тестовую поездку из Севастополя в Симферополь, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ФГУП «Крымская железная дорога».
По заявлению пресс-службы предприятия, целью поездки стала оценка готовности инфраструктуры.
Тестирование состава прошло на железной дороге между Симферополем и Севастополем, на участке от Мекензиевых гор до пункта назначения пути проходят через шесть тоннелей, длина которых составляет от 125 до 507 метров.
Ранее сообщалось, что Россия запустит железнодорожное сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив.
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