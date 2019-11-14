Эксперт объяснил принцип нового вида мошенничества с картами

Гендиректор компании Chronopay Павел Врублевский объяснил, почему мошенники используют для вывода украденных с карт средств сервисы онлайн-переводов с карты на карту, сообщает РИА «Новости».

По его словам, среди малого бизнеса в России зачастую используются прямые перечисления с карты на карту. Это делается в целью экономии на налогах. Осознавая это, в погоне за прибылью многие банки все же игнорируют установку фильтров на шлюзы для защиты такого рода платежей.

«Неудивительно, что раз банки и регуляторы не замечают очевидного, то и мошенники используют тот же способ», — пояснил Врублевский.

В результате, из-за того, что торговля идет в обход регулирования, казна не получает доходы в миллиарды рублей, хотя крупные компании легко могли бы противостоять этому процессу.

До этого россиян предупредили о новом виде мошенничества с картами.