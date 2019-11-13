Бундестаг принял поправки в газовой директиве ЕС к «Северному потоку-2»
Бундестаг утвердил поправки к газовой директиве ЕС в Германии. Под эти меры подпадает и «Северный поток-2», передает ТАСС.
Как стало известно, эти поправки будут применяться лишь к участку трубопровода в территориальных водах ФРГ.
Уточняется, что это касается последних 12-и морских миль.
Как отмечается, в нового регулирования допустимы исключения, однако их срок ограничен на 20 лет.
На прошлой неделе Бундестаг не смог принять поправки к газовой директиве ЕС. Соответствующий законопроект поддержали 133 депутата, а для принятия решения нужно было набрать 355 голосов.
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