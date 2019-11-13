В Крыму отреагировали на заявление Киева по поводу запуска поездов

Юрий Гемпель, глава комитета крымского парламента по межнациональным отношениям, прокомментировал заявление представителя президента Украины Антона Кориневича по поводу запуска Россией железнодорожного движения по Крымскому мосту. Об этом сообщает RT.

Гемпель назвал слова Кориневича попыткой вмешаться во внутренние дела России и подчеркнул, что подобные заявления не имеют никаких последствий.

Он также отметил, что на полуострове «не знают никакого украинского представителя президента в Крыму».

Ранее сообщалось, что Россия запустит железнодорожное сообщение с Крымом по мосту через Керченский пролив. Представитель Украины Антон Кориневич заявлял, что данный факт не останется без ответа со стороны Киева.

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