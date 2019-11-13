Россияне потратили 17 млрд рублей за два дня распродажи на AliExpress

AliExpress Russia предоставил «Газете.Ru» результаты распродажи в честь Дня холостяка (Всемирного дня шопинга), которая прошла 11 и 12 ноября.

«За два дня 5 млн россиян совершили на AliExpress Россия более 30 млн покупок на 17,2 млрд рублей», — говорится в сообщении.

В пиковые часы распродажи оборот превышал 1 млрд рублей в час.

Самым популярным товаром для покупки стал iPhone XR.

В то же время, по данным сервиса для приема платежей «Яндекс.Касса», средний чек российских покупателей на китайских онлайн-площадках составил 1349 рублей.