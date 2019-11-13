Богатейшие компании России накопили 3,4 трлн рублей

Топ-10 богатый российских компаний, не считая банков, накопили на счетах на конец 2018 года 3,4 трлн рублей. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на отчетность компаний.

Уточняется, что в число богатых компаний страны вошли: ПАО » Сбербанк», АО Банк ГПБ, ПАО «ВТБ», ПАО «НК «Роснефть», ПОА «НК Лукойл» и другие.

С учетом банков общие накопления 10 компаний составили около 7,5 трлн рублей.

На первом месте — ПАО «Сбербанк», который отчитался о накоплениях в 2,7 трлн рублей. Далее идет — АО Банк ГПБ и 1 трлн рублей. На третьей строчке ПАО Банк ВТЮ и 929 млрд рублей.

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