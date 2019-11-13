Максимальный размер пособия по беременности вырастет в 2020 году

Максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска увеличится с 1 января 2020 года до 322 тыс. руб. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Фонда социального страхования.

Уточняется, что в текущем году максимальный размер данного пособия превысил 301 тыс. руб.

Кроме того, максимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком до 1,5 лет вырастет почти до 28 тыс. руб. вместо 26 тыс. руб. в 2019 году.

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