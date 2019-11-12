Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами

Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА «Новости».

Во время своего выступления в Вашингтоне глава Соединенных Штатов сказал, что он намерен существенно повысить пошлины на китайскую продукцию, если торговая сделка не будет заключена. При этом он отметил, что соглашение должно быть полезным для американских фермеров и рабочих.

Ранее в министерстве коммерции Китая важным условием достижения первой части торговой сделки назвали синхронную отмену повышенных пошлин.

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