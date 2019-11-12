Дальневосточникам могут снизить возраст выхода на пенсию

Руководитель регионального отделения партии «Единая Россия» Эдуард Козлов заявил, что депутаты Магаданской областной думы поддерживают предложение вернуть жителям Дальнего Востока прежний возраст выхода на пенсию, сообщает РИА «Новости».

По мнению авторов инициативы, данная мера может помочь остановить отток населения.

Эксперты предполагают, что поддержки идея не найдет, поскольку другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже могут запросить преференций.

«Для того, чтобы простимулировать жителей жить на Колыме, остановить отток населения, я считаю правильным вернуть прежний пенсионный возраст», — пояснил Козлов.

Руководитель также подчеркнул, что изначальная инициатива была рассчитана на жителей Крайнего Севера.

До этого сообщалось, что Минтруд упростит порядок назначения пенсий.