Медведев устроил совещание о планах РЖД в поезде Новосибирск — Барнаул

Премьер-министр России Дмитрий Медведев и генеральный директор РЖД Олег Белозеров находятся на совещании по инвестиционной программе госмонополии на 2020 год, которое проводится в спецпоезде, следующем из Новосибирска в Барнаул, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что состав состоит из девяти вагонов, в которых присутствуют только официальные лица и журналисты.

Как уточняется, обычных пассажиров там нет.

Сообщается, что помимо Медведева и Белозерова, в совещании участвует его заместитель Максим Акимов, полпред в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло, замглавы ФАС Александр Редько, а также министр транспорта Евгений Дитрих.