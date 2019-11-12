Депутат Госдумы оценил возможность снижения пенсионного возраста на Дальнем Востоке

Председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов в беседе с «Газетой.Ru» высказал мнение, что все инициативы, которые облегчают жизнь и труд людей, тем более, в таком регионе, как Дальний Восток, где условия жизни на самом деле весьма тяжелы, должны рассматриваться в приоритетном порядке.

«Но любая инициатива будет действенна только в том случае, если ее инициатор соблюдает два условия – деньги и законодательная инициатива. Сначала надо понять, есть ли у государства средства на реализацию предложения», — отметил Нилов.

По словам депутата, финансирование подобной инициативы должно быть заложено отдельной строкой в бюджете. Кроме того, предложение должно быть внесено в Госдуму в виде законопроекта или поправок к уже действующим законам.

«Иначе все инициативы так и останутся лишь на уровне слов. Также необходимо понять, готов ли кто-то из депутатов инициировать прохождение этой поправки через Думу, так как часто бывает, что и средства на какие-то выплаты есть, но делать их регион не может, так как на законодательном уровне приняты определенные нормы, и для их смены нужно менять закон», — объяснил Нилов.

При этом депутат отметил, что «в России есть много депрессивных регионов, даже в Центральной России, на условиях жизни в которых государству тоже «стоило бы обратить повышенное внимание».

Ранее глава комитета Госдумы по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов выступил с предложением вернуть прежний возраст выхода на пенсию для жителей Дальневосточного федерального округа (ДФО). По его мнению, послабления необходимо для того, чтобы сократить отток населения из северных регионов страны.

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