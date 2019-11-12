Правительству предложили вернуть жителям ДФО прежний пенсионный возраст

В Госдуме предложили правительству вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст, сообщают «Известия».

Глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов пояснил, что жители региона с суровыми климатическими условиями заслуживают привилегий.

Он отметил, что отток граждан из северных регионов вырос после пенсионной реформы, и добавил, что, чтобы люди туда приезжали, им необходима особая мотивация.

В свою очередь эксперты отмечают, что инициатива не найдет поддержки, так как другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже потребуют преференций.

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