Правительству предложили вернуть жителям ДФО прежний пенсионный возраст
В Госдуме предложили правительству вернуть жителям Дальневосточного федерального округа (ДФО) прежний пенсионный возраст, сообщают «Известия».
Глава парламентского комитета по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николай Харитонов пояснил, что жители региона с суровыми климатическими условиями заслуживают привилегий.
Он отметил, что отток граждан из северных регионов вырос после пенсионной реформы, и добавил, что, чтобы люди туда приезжали, им необходима особая мотивация.
В свою очередь эксперты отмечают, что инициатива не найдет поддержки, так как другие регионы с тяжелыми климатическими условиями тоже потребуют преференций.
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