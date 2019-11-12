В России могут снять ограничения на крепость пивных напитков

В России предлагают снять ограничение на продажу пивных напитков крепостью более 7%. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на документ рабочей группы экспертного совета при Росалкогольрегулировании.

Согласно документу, российские производители пива намерены добиваться внесения поправок в техрегламент ЕАЭС «О безопасности алкогольной продукции». В таком случае, в Россию можно будет импортировать крепкие сорта крафтового пива, доступные на международных рынках.

В современном российском законодательстве, пивом считается напиток с долей этилового спирта, образовавшегося в процессе брожения, не более 7%.

Как отметили эксперты, из-за этого на российский рынок не попадает бельгийское пиво и «сложные крафты».