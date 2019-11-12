Кудрин назвал необходимую для борьбы с бедностью в России сумму
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Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявил, что для успешной борьбы с количеством бедных в России необходимо выделять ежегодно 200 млрд рублей, передает ТАСС.
Кудрин пояснил, что в настоящее время около 20 млн россиян живут за чертой бедности, таким образом, из указанной суммы будет выделяться 10 тысяч рублей на человека в год.
Он также добавил, что эти деньги нужно будет откуда-то взять, поэтому их не получат те, кто раньше получал средства по категориям.
Кудрин отметил, что в России на соцподдержку тратится около 11 трлн рублей, однако все эти выплаты необходимы, так как власти должны поддерживать заслуженных людей, помогать инвалидам, чернобыльцам.
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