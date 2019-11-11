Официальный представитель компании Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», Йенс Мюллер инициировал арбитражное разбирательство против ЕС из-за поправок к Газовой директиве. Об этом сообщает ТАСС.

По мнению компании, ЕС нарушил обязательства, которые излагаются в статьях 10 и 13 Договора к Энергетической хартии.

Как пояснил Мюллер, директива о внесении изменений дискриминирует инвестиции Nord Stream 2 AG, тем самым нарушая обязательства ЕС по статье 10 (1). Также она не соответствует обязательствам ЕС по созданию справедливых и равных условий.

Уточняется, что в июле 2019 года компания уже подавала отдельный иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Тогда она сочла поправки дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта «Северный поток — 2». В июне 2019 года состоялась встреча представителей ЕК и Nord Stream 2 AG, однако достичь мирового соглашения не удалось. Тогда компания приняла решение обратиться в суд.