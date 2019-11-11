Nord Stream 2 AG начал арбитраж в отношении ЕС

Компания Nord Stream 2 AG, которая является оператором проекта «Северный поток — 2», подала иск в суд ЕС о частичной отмене поправок к Газовой директиве Евросоюза. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на проспект к еврооблигациям «Газпрома».

Согласно проспекту, на предоставление исключений из Газовой директивы были устанавлены неоправданно короткие сроки для государств-членов ЕС. Это существенно снижало вероятность их получения.

Уточняется, что в июле 2019 года компания уже подавала отдельный иск о полной отмене поправок к Газовой директиве ЕС. Тогда она сочла поправки дискриминационными и принятыми для препятствования реализации проекта «Северный поток — 2».

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