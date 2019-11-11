Депутат Госдумы оценил попадание России в число самых пьющих стран мира

Член комитета по охране здоровья, депутат Госдумы от КПРФ Алексей Куринный прокомментировал в беседе с «Газетой.Ru» рейтинг самых пьющих стран мира, в котором Россия попала в первую десятку.

По его мнению, Россия из десятки никогда не уходила, а цифры по нашей стране в исследовании и вовсе могут быть заниженными.

«Не могу сказать, что стали больше пить за последний год в сравнении с предыдущим или 2017, просто более объективная информация, видимо, стала доводиться, потому что часть выпитого [в России] никак не учитывается от разного рода жидкостей, которые, к сожалению, пьют наши граждане, это самогон, естественно, в огромных количествах», — указал Куринный.

По его словам, реальные цифры более угрожающие. Показатель в более восьми литров на человека в год – это уже вымирание нации, указывает депутат, ссылаясь на позицию Всемирной организации здравоохранения.

Тем не менее государство уже предприняло ряд мер для противодействия алкоголизации, например, это повышение цен и ужесточение борьбы, однако их на сегодняшний день недостаточно, считает он.

«Если мы хотим сохранить государство, если мы хотим сохранить здоровую нацию, эти меры должны усиливаться», — заключил депутат.

Ранее организация экономического развития и сотрудничества «Здоровье вкратце» составила рейтинг стран с самым высоким уровнем потребления алкоголя на душу населения. Согласно данным за ноябрь, лидером рейтинга оказалась Литва — в стране употребляют около 12,3 литров алкоголя ежегодно. России досталось седьмое место, которое она разделила с Венгрией. По данным организации, в этих странах приходится в среднем по 11,1 литра на душу населения.