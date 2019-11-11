Минфин предложил убрать две статьи за валютные нарушения из УК РФ

Замглавы российского Минфина Алексей Моисеев рассказал, что ведомство хочет исключить из Уголовного кодекса России две статьи, связанные с наказаниями за валютные нарушения. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

В настоящее время Минфин уже создал проект поправок, который позволит убрать ст. 193 и 193.1 из УК, уточняет издание.

Стоит отметить, что это статья 193 касается уклонения от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте. А статья 193.1. — совершения валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте России на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

По словам Моисеева, созданные поправки в правительстве пока не обсуждались.

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