Автомобили подорожали в России

Стоимость автомобилей продолжает увеличиваться в России, несмотря на снижение продаж. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на экспертов.

Многие известные производители в 2019 году подняли цены в среднем на 5-10%. Причем повышение стоимости на автопром происходило медленно, чтобы не отпугнуть покупателей.

Эксперты считают, что повышение цен на автомобили связано с низкой загрузкой производства в стране. Это заставляет производителей закладывать растущие издержки в стоимость даже при падении спроса.

Однако россияне все еще могут купить машины по цене 2018 года. Для этого необходимо обращать внимание на специальные предложения салонов и дилеров.

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