В Польше раскритиковали ЕС за поддержку строительства «Северного потока-2»

Польский премьер Матеуш Моравецкий обрушился с критикой на европейские страны за то, что они вкладывали свои деньги в строительство российского газопровода «Северный поток-2». О своем мнении он рассказал Financial Times.

Политик считает, что Европа не только профинансировала газопровод, но и отдала свои деньги на развитие оружейной сферы в России. Эта ситуация его разочаровывает и является примером того, как европейские страны неспособны действовать в унисон в отношениях с такими конкурентами, как Россия.

Он уточнил, что это не только его мнение.

«Северный поток-2» — это оплата российского оружия и российской обороны нашими европейскими деньгами», — сказал Моравецкий.

Польша давно утверждает, что российский газопровод подорвет энергетическую безопасность Европы, увеличив зависимость континента от России, заключил премьер.