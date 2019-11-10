Минюст намерен ограничить звонки роботов-коллекторов должникам

Звонки роботов-коллекторов должникам могут приравнять к звонкам от сотрудников банков, сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.

Как сообщается, проект федерального закона «О взыскании» разрабатывает Минюст при участии Федеральной службы судебных приставов.

Мера позволит должнику ограничить количество таких звонков, так как использование автоматизированных систем будет считаться непосредственным взаимодействием с человеком.

Уточняется, что документ обсуждается с представителями бизнеса.

В Минюсте подтвердили работу над проектом, но отказались комментировать его детали.