Путину представили современный катализаторный завод в Омске

Выступая на заседании Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана с участием лидеров двух стран – Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева, губернатор Омской области Александр Бурков рассказал о первом в стране катализаторном производстве, которое будет построено в Омске.

«Именно на омской площадке компания «Газпром нефть» начала возведение уникального завода по производству катализаторов. В дальнейшем мы готовы осуществлять поставки этой продукции на предприятия Казахстана. Это обеспечит повышение качества и улучшение глубины переработки нефти в наших странах», — сказал Бурков.

Ранее «Газета.Ru» сообщала, что новое производство мощностью 21 тыс. тонн продукции в год обеспечит выпуск современных катализаторов для ключевых процессов производства моторного топлива и глубокой переработки нефти. В церемонии приняли участие председатель Правления «Газпром нефти» Александр Дюков, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло , руководитель Росприроднадзора РФ Светлана Радионова, губернатор Омской области Александр Бурков .

Будущий высокотехнологичный комплекс, инвестиции в которой составляют 30 млрд рублей, будет отвечать самым современным стандартам.

«Ответственное отношение к экологии на всех этапах производства — это обязательное требование к работе каждого предприятия, — отмечала глава Росприроднадзора Светлана Радионова, — повышение эффективности работы должно идти вместе с заботой об окружающей среде, и инвестиции в рост производственной мощности должны сопровождаться системами очистки, мониторинга и контроля. Подход компании к созданию таких производств может служить примером для всей отрасли».