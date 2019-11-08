Штраф Польши не скажется на строительстве «Северного потока –2»

В компании-операторе проекта «Северный поток—2» — Nord Stream 2 AG – прокомментировали «Газете.Ru» назначения штрафа €40,3 млн ($44 млн) польским антимонопольным органом для европейского инвестора проекта - компании Engie.

«Заявления польского aнтимонопольного органа не имеют отношения к реализации проекта «Северный поток – 2». Его реализация основана на соблюдении всех действующих законов и нормативных актов. Компания Nord Stream 2 получила все необходимые разрешения от стран, через воды и территории которых проходит газопровод. Проект продвигается по плану», — пояснили «Газете.Ru».

При этом в компании не согласны, что строительство «Северного потока – 2» влияет на конкуренцию. Проект вносит важный вклад в обеспечение доступного, устойчивого и надежного энергообеспечения ЕС за счет развития более конкурентного европейского газового рынка, заявили в Nord Stream 2 AG.

«Северный поток – 2» не подрывает конкуренцию на рынке газа, а, наоборот, повышает ее. После поступления в газораспределительную сеть ЕС газ может быть направлен в любую точку в зависимости от потребностей рынка», — добавили в компании.

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