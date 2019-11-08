В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор

Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.

Как отмечается в документе, была уточнена расчетная прибыль предпринимателей (без учета платы за негативное воздействие на природу) и определены правила расчета затрат на амортизацию.

Планируется, что изменения коснутся населения в ближайшее время.

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