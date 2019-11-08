В России хотят изменить правила расчета тарифа на мусор
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Российские власти уточнили правила расчета единого тарифа на мусор. Об этом пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости» со ссылкой на постановление правительства.
Как отмечается в документе, была уточнена расчетная прибыль предпринимателей (без учета платы за негативное воздействие на природу) и определены правила расчета затрат на амортизацию.
Планируется, что изменения коснутся населения в ближайшее время.
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