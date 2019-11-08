Производители молока попросили правительство помочь с навозом
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Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».
Гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов направил письмо замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.
В письмо содержится просьба смягчить часть административных требований к отрасли и, в частности, отменить требование получать лицензии на работу с навозом от их же коров и оформлять на него паспорта отходов.
Также Союзмолоко просит отказаться цифровой маркировки, которая станет обязательной для молочной продукции с 1 июня 2020 года.
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