Производители молока попросили правительство помочь с навозом

Российские производители молока попросили правительство изменить требования к обращению с навозом, пишет принадлежащая семье Демьяна Кудрявцева газета «Ведомости».

Гендиректор Национального союза производителей молока (Союзмолоко) Артем Белов направил письмо замруководителя аппарата правительства Юрию Любимову.

В письмо содержится просьба смягчить часть административных требований к отрасли и, в частности, отменить требование получать лицензии на работу с навозом от их же коров и оформлять на него паспорта отходов.

Также Союзмолоко просит отказаться цифровой маркировки, которая станет обязательной для молочной продукции с 1 июня 2020 года.

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