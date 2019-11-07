Украина придумала способ помешать «Северному потоку-2»

Украина может усложнить работу газопроводу «Северный поток-2». Об этом рассказал торговый представитель Украины Тарас Качка «Европейской правде».

По его словам, если ФРГ решит на законодательном уровне сделать исключение для «Северного-потока-2», то украинская сторона обжалует его в европейском суде. Однако он намекнул, что обратиться в суд может не только Украина, но и другие страны.

«Это может быть наша жалоба, или жалоба Польши и другой страны», — пояснил Качок.

По его мнению, такое решение Германии противоречит решению Еврокомиссии и обязательствам самой страны.

Качок считает, что конфликт вокруг российского газопровода — это попытки сохранить устаревшую модель газовых отношений и путь в никуда, а украинская сторона не хочет стоять на месте.

«Это динозавр, который сопротивляется, но его конец неизбежен», — заключил Качок.

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