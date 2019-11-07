«Аэрофлот» запустил «Личный кабинет грузового агента»

«Аэрофлот» внедрил систему «Личный кабинет грузового агента», позволяющую оперативно получать информацию о грузоперевозках, а также контролировать сроки выполнения задач, архивировать документацию и ускорять поиск информации.

В соответствии с общемировыми трендами «Аэрофлот» постоянно работает над эффективностью грузопочтового бизнеса, расширяя область применения современных цифровых технологий и ИТ-продуктов, заявил Кирилл Богданов, замгендиректора авиакомпании по информационным технологиям.

Итогом станет сокращение процесса согласования условий грузоперевозок.

В конечном счете, рассчитывают в крупнейшем российском авиаперевозчике, все это повысит лояльность конечных потребителей грузовых услуг.

Сам «Личный кабинет грузового агента» реализован на облачной платформе SAP Cloud Platform — FIORI.

Пользователям уже доступен стандарт оформления заявок агентов на грузовые перевозки. Также создан инструмент самостоятельной загрузки отчетности агентом.

«Несмотря на отсутствие грузовых воздушных судов, группа «Аэрофлот» уверено занимает лидирующие позиции на рынке грузовых перевозок «belly cargo» в РФ, — заявил Богданов. — Повысив скорость, прозрачность и удобство обмена информацией благодаря новому решению, мы сократим время, требовавшееся ранее на рутинные непроизводительные операции, и позволим контрагентам сосредоточиться непосредственно на задачах по управлению и развитию бизнеса».