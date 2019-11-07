Иран приступил к обогащению урана в Фордо

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Dario Pignatelli/Reuters

Иран приступил к обогащению урана на ядерном объекте в Фордо. Об этом сообщает Организация атомной энергии Ирана.

«Началось обогащение и повторное производство урана в Фордо», — говорится в сообщении.

Как отмечается, за процессом работы наблюдает Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ).

При этом сообщается, что все подготовительные работы были завершены до запуска процесса обогащения.

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