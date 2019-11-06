Кипр лишит россиян «золотых паспортов»
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Власти Кипра лишат гражданства 26 человек, получивших «золотые паспорта» за инвестирование в экономику государства, сообщает издание Cyprus Times со ссылкой на министра внутренних дел страны Константиноса Петридиса.
Среди них оказались девять россиян, восемь камбоджийцев, пятеро китайцев, двое кенийцев, иранец и гражданин Малазии. Имена не сообщаются.
Отмечается, что 26 человек, были участниками девяти инвестиционных сделок. Получение ими «золотых паспортов» признано незаконным.
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