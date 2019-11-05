Билл Гейтс потерял второе место в списке богатейших людей
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Основатель компании Microsoft Билл Гейтс потерял второе место в рейтинге богатейших людей мира. Это следует из рейтинга Forbes, который обновляется в режиме реального времени.
На его место поднялся президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно, его состояние оценивается в $107 млрд.
Теперь Гейтс занимает третье место, владея $106,8 млрд.
На первом месте по-прежнему находится основатель Amazon Джефф Безос ($112,4 млрд).
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