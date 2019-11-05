«Нафтогаз» оценил претензии к «Газпрому» в $22 млрд

Глава «Нафтогаза Украины» Андрей Коболев заявил, что Киев имеет претензии к «Газпрому» на $22 млрд. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

При этом он подчеркнул, что для их обнуления необходимы встречные шаги на сопоставимые суммы от России.

В публикации Коболев пишет, что российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» согласно решению Стокгольмского суда почти $3 млрд, а также отказаться от иска на $12 млрд. Он также добавил, что Антимонопольному комитету Украины предлагается отказаться от штрафа в размере, равном примерно $7 млрд.

«Итого — 22 миллиарда долларов — «понять и простить», — заключает он.

Глава «Нафтогаза» отмечает, что не наблюдает ответных шагов со стороны России на сопоставимые суммы. По его мнению, «обнуление» взаимных претензий не может происходить таким образом.

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