Иран заявил о бесполезности новых санкций США
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Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны. Об этом сообщает РИА «Новости».
Он осудил подобное решение американской администрации и назвал новые ограничительные меры бесполезными.
По мнению представителя иранского МИД, власти США не умеют использовать «рациональные механизмы дипломатии».
Мусави также подчеркнул, что введение санкций отражает «бедственное положение и беспомощность этого режима».
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