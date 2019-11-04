Иран заявил о бесполезности новых санкций США

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Carlos Barria/Reuters

Официальный представитель Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави прокомментировал введение новых санкций США в отношении страны. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он осудил подобное решение американской администрации и назвал новые ограничительные меры бесполезными.

По мнению представителя иранского МИД, власти США не умеют использовать «рациональные механизмы дипломатии».

Мусави также подчеркнул, что введение санкций отражает «бедственное положение и беспомощность этого режима».

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