Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини

Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.

По ее словам, решениt о продлении ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц России поддержали также Албания и Украина.

Кроме того, Могерини отметила, что страны обеспечат соответствие национальной политики решению о продлении санкций против России.

Она также добавила, что ЕС приветствует данное решение.

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