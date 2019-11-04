Продление антироссийских санкций приветствует ЕС, заявила Могерини
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини рассказала о решении Черногории и Норвегии о продлении антироссийских санкций. Об этом сообщается на сайте Совета Евросоюза.
По ее словам, решениt о продлении ограничительных мер в отношении ряда физических и юридических лиц России поддержали также Албания и Украина.
Кроме того, Могерини отметила, что страны обеспечат соответствие национальной политики решению о продлении санкций против России.
Она также добавила, что ЕС приветствует данное решение.
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